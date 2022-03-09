Шесть лет в поселке Боголюбово жители дома не могли найти управляющую компанию, которая согласилась...

Шесть лет в поселке Боголюбово жители дома не могли найти управляющую компанию, которая согласилась бы взять здание на обслуживание. И наконец им это удалось. Подробности далее.Конкурсы для детей и чай с блинами. Проводы зимы организовала управляющая компания. Ещё недавно дом на улице Новой в поселке Боголюбово был буквально ничейным. Обслуживанием занимались сами собственники. За шесть лет эксплуатации жильцы не раз предпринимали попытки пригласить управляющую компанию или создать ТСЖ, но безрезультатно. Всё изменилось, когда жительница дома Юлия Пузырёва наткнулась в интернете на телефон управляющей компании "Вектор". Общий язык нашли быстро, и с ноября 2021 года Вектор взял на себя обслуживание здания.Юлия Пузырева, жительница дома 30 по ул. Новая:- Мы делаем заявку. Буквально на следующий день специалисты выезжают и устраняют эту неполадку. Понравилось то, что оперативно, очень быстро реагируют на наши заявки и компания очень открыта к жителям. Это немаловажно, когда идёт контакт между управляющей компанией и жителями.Юлия говорит, что теперь в подъездах и на придомовой территории регулярно проводится уборка. Впервые очистили крышу дома от снега. Директор компании "Вектор" Дмитрий Костин рассказывает, что под их управление захотели перейти ещё два дома в Боголюбове.Дмитрий Костин, генеральный директор управляющей компании "Вектор":- Жители, увидев как соседний дом стал обслуживаться, т.е. жители не имеют проблем ни с чем, т.е. не надо самостоятельно искать трактора, не надо самостоятельно искать уборщиц, приняли решение - лучше уйти в управляющую компанию.УК "Вектор" г. Владимир, ул. Чапаева, д.5тел. 8(4922)54-58-89, 54-58-90, 46-64-03 (аварийная служба). www.ukvektor33.ruВ течение месяца "Вектор" примет в управление ещё один жилой дом в Боголюбове. Ещё по пяти домам микрорайона ведется работа с жителями по согласованию тарифа и заключению договора управления. Компания "Вектор" приглашает к сотрудничеству и другие дома областного центра.Максим Калашников, Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".