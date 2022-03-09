Региональной премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения...

Региональной премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в 2022 году удостоена актриса Владимирского областного театра кукол Татьяна Макух - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Премия присуждена ей за серию актёрских работ в театральных сезонах 2019 – 2021 годов, исполненных в спектаклях для детей: «Дядя Стёпа и пожар» (по мотивам рассказов С. Михалкова), «Ёлка для Бабы Яги» (инсценировка М. Протасовой), «Про Ёжика и Медвежонка» (по сказкам С. Козлова), «Ай, да Мыцык» (по рассказу Е. Чеповецкого) и «Шерстяная история» (по мотивам стихотворения О. Дриза).Татьяна Макух исполняет роли в 40 спектаклях текущего репертуара областного театра кукол. Творческий диапазон актрисы велик, она пластически выразительна и музыкальна, является одним из ведущих кукловодов театра, ей присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».