На место выезжали 3 пожарных машины, 12 человек личного состава. Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.

Во Владимире в ночь с 8 на 9 марта дотла сгорел автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Около 01-58 поступило сообщение о возгорании легковушки на Владимирском спуске у дома №27. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение машины на площади 8 квадратных метров. Иномарка сгорела дотла. Погибших и пострадавших нет.На место выезжали 3 пожарных машины, а также 12 человек личного состава. Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.