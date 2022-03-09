Подозреваемый вырастил урожай на заброшенном участке вблизи дома. В дальнейшем он высушил растения для личного употребления.

В Гороховце 31-летнего мужчину осудят за незаконное хранение наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Дома, а также в хозяйственных постройках на приусадебном участке, принадлежащем фигуранту, полицейские обнаружили и изъяли ёмкости с высушенной «травой». В результате экспертизы установлено, что в них хранилось более двух килограммов марихуаны и частей конопли.Подозреваемый вырастил урожай на заброшенном участке вблизи дома. В дальнейшем он высушил растения для личного употребления.На садовода завели уголовное дело. Расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.