Как принимать душ
Как принимать душ, будучи женщиной:
1. Снять одежду и положить ее в соответствующие корзины для грязного белья (белое с белым, цветное с цветным)
2. Идти в ванную в пеньюаре. Встретившись с мужем или другом, нервно прикрыть каждую оголенную часть тела и перейти на бег.
3. Посмотреться в зеркало и выпятить живот, чтобы появилась возможность поплакаться и похныкать по поводу его появления.
4. Встать под душ. Искать губку для лица, губку для рук, губку для ног, большую губку и пемзу.
5. Первый раз промыть волосы шампунем "Четыре в одном" лабораторий Гарнье с восмьюдесятью тремя витаминами.
6. Повторно промыть волосы шампунем "Четыре в одном" лабораторий Гарнье с восмьюдесятью тремя витаминами.
7. Использовать бальзам-ополаски
еще анекдот!