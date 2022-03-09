В Гороховецком районе ранее судимого 55-летнего местного жителя обвиняют в краже с банковского счета. Осенью прошлого года в дежурную часть полиции обратился 62-летний местный житель с

В Гороховецком районе ранее судимого 55-летнего местного жителя обвиняют в краже с банковского счета. Осенью прошлого года в дежурную часть полиции обратился 62-летний местный житель с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Потерпевший пояснил, что накануне с друзьями отдыхал у себя дома, после чего обнаружил пропажу карты. «После поступившего сообщения сотрудниками уголовного розыска был