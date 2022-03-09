Большая часть банды отделалась штрафами.

В Гусь-Хрустальном перед судом предстали шестеро обвиняемых, которые организовали подпольное казино. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.С 2016 до 2020 года игорный клуб работал в подвале нежилого дома. В помещении стояли игровые автоматы, активно использовались сайты онлайн-казино. Двое сообщников организовали работу, четверо подельников - помогали. В 2020 году лавочку накрыли.Следователем СК России совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России во взаимодействии с ОМОНом в ходе проведённых обысков были изъяты денежные средства и игровое оборудование. На банду завели уголовное дело. На днях Фемида огласила вердикт.Владельцев бизнеса суд приговорил к лишению свободы и штрафу. Одного – на 2,5 года со штрафом в 450 тысяч рублей. Другого – на два года со штрафом в 300 тысяч рублей. Остальные соучастники получили штрафы – от 30 до 350 тысяч.