В Гусь-Хрустальном осудили шесть жителей Владимирской области за организацию и проведение азартных игр. «Следствием и судом установлено, что в период с октября 2016 года по февраль 2020 года

В Гусь-Хрустальном осудили шесть жителей Владимирской области за организацию и проведение азартных игр. «Следствием и судом установлено, что в период с октября 2016 года по февраль 2020 года обвиняемые, оборудовав помещения в зданиях по улицам Интернациональная и Калинина города Гусь-Хрустальный под игровые залы, разместили в них персональные компьютеры с уже установленным программным обеспечением для проведения