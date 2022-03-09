Удовлетворены исковые требования Ковровского городского прокурора о принудительной госпитализации...

Удовлетворены исковые требования Ковровского городского прокурора о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезное лечебное учреждение.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, в том числе о предупреждении распространения туберкулеза.Установлено, что местный житель состоит на диспансерном учете в «Ковровском межрайонном противотуберкулезном диспансере» с октября 2021 года с диагнозом «Инфильтративный туберкулез легких верхней доли левого легкого».Данное заболевание является опасным для здоровья окружающих, приводит к необратимым изменениям негативного характера в организме, а в ряде случаев при отсутствии должного лечения – к смертельному исходу. При активной форме вирус распространяется воздушно-капельным путем, что делает возможным заражение в ходе бытового общения значительного количества граждан.Согласно информации указанного лечебного учреждения пациент негативно настроен, уклонялся от лечения, без предупреждения покидал стационар, употреблял алкоголь. В ноябре 2021 года сотрудником медицинского учреждения составлен акт о его отказе от стационарного лечения.В связи с этим прокурором в суд направлено исковое заявление о госпитализации указанного гражданина в противотуберкулезное лечебное учреждение в недобровольном порядке.По результатам его рассмотрения требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле Ковровской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.