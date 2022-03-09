На внеочередном заседании облпарламента депутаты обсуждали перераспределение средств в рамках бюджета региона на 2022-й и плановый период 23-24 годов. Перед народными избранниками выступил

На внеочередном заседании облпарламента депутаты обсуждали перераспределение средств в рамках бюджета региона на 2022-й и плановый период 23-24 годов. Перед народными избранниками выступил первый заместитель губернатора области Вячеслав Кузин. В числе важных моментов, о которых зашла речь во время обсуждения – финансирование строительства Рпенского проезда. Вячеслав Кузин напомнил, что в прошлом году федеральные средства на