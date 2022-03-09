Планы по благоустройству на 2022 год реализуются по графику, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В порядок приведут десятки переулков, улицы в Басманном и Красносельском районах, а также Волоколамское шоссе и участок Ленинского проспекта.

Планы по благоустройству на 2022 год реализуются по графику, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В порядок приведут десятки переулков, улицы в Басманном и Красносельском районах, а также Волоколамское шоссе и участок Ленинского проспекта.Бирюков напомнил, что объекты благоустройства утверждались при участии жителей столицы. "Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей", – сказал заммэра.Проектно-сметная документация по благоустройству разработана. Город определил подрядчиков, которые займутся работами.По словам Бирюкова, сейчас на ряде объектов проводится инженерная подготовка. Водопроводные, канализационные, газовые и тепловые сети ремонтируются или перекладываются.Специалисты уберут под землю электрические провода. Это значительно улучшит визуальный облик объектов благоустройства.Всего в 2022 году запланировано привести в порядок около пяти тысяч объектов.Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве 2,3 тысячи дворов общей площадью 1,8 тысячи гектаров. Проекты разработаны с учетом пожеланий жителей.Также к 1 сентября территории возле 193 образовательных учреждений во всех округах. Планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить современную уличную мебель.