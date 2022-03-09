Парень скончался в медучреждении после ДТП.

В Муроме отец пытается отсудить у «Выксунской ЦРБ» два миллиона рублей компенсации морального вреда за гибель сына. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В июне 2021 года, являясь пассажиром автомобиля, он получил травмы в результате ДТП. Пострадавшего доставили в больницу. После осмотра его перевели в травматологическое отделение. Состояние пациента оценили, как среднетяжелое, но стабильное. Повреждений внутренних органов медики не обнаружили.«Спустя несколько часов состояние больного резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия он умер. Смерть наступила от сочетанной тупой травмы тела с повреждением внутренних органов», - пояснили в Муромском городском суде.После этого СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело, которое прекращено за отсутствием состава преступления. При этом судебно-медицинская экспертиза подтвердила не выполнение ряда медицинских мероприятий, из-за которых неверно поставлен диагноз. Однако причинно-следственной связи между этим фактом и летальным исходом следователи не нашли.Тем не менее отец уверен, что врачи могли спасти парня. По делу назначена подготовка к судебному разбирательству. Первое заседание состоится 14 марта.