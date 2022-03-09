Во вторник, 8 марта, в Петушинском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области По предварительной информации, 8 марта около 19:00 на

Во вторник, 8 марта, в Петушинском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области По предварительной информации, 8 марта около 19:00 на 1-ом километре автодороги «Аннино-Костино», водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара» 1983 года рождения, двигаясь в сторону деревни Костино допустил выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение