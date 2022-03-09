Теперь его будут судить.

Петушинский районный суд рассмотрит дело о нападении заключённого на сотрудника колонии ФКУ Т-1. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.Утром 9 апреля 2021 года, находясь в прогулочном дворике мужчина перекрикивался с другими осужденными. Из-за этого конвоир прекратил прогулку и вернул зэка обратно в каземат. Арестант разозлился на инспектора дежурной смены и вечером в коридоре исправительного учреждения плеснул в лицо обидчика горячую жидкость. У сотрудника УФСИН диагностировали ожог лица.На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Разбирательство проходит под председательством судьи Левшина Д.А.