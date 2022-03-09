Похищенное имущество нашли и изъяли. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «кража».

В Юрьев-Польском задержали 37-летнего жителя, который угнал у знакомого скутер. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.В полицию обратился 24-летний парень, который написал заявление о пропаже транспортного средства. Гражданин пояснил, что техника пропала из хозяйственной постройки, находящейся возле дома.«Оперативники установили круг лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. В их числе оказался знакомый потерпевшего, 37-летний местный житель. Подозреваемого задержали. На допросе он сознался в содеянном. Скутер он продал, а деньги потратил», - уточнили в МВД.Похищенное имущество нашли и изъяли. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «кража».