Смотрите в выпуске Вести-Владимир:
- Крэкс-Фэкс-ИМПЭКС!
Громкие задержания по делу компании...
Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":
- Крэкс-Фэкс-ИМПЭКС!
Громкие задержания по делу компании "Импэкс". Второй подозреваемый по делу обманутых дольщиков в Юрьевце.
- Дом-призрак
Хотел навести порядок на собственном участке, а получил штраф. Что делать жителю Суздаля, который случайно купил сгоревший объект культурного наследия?
- Мультфильмы на стекле
И ожившая живопись Александра Петрова, лауреата премии "Оскар" - впервые во Владимире.