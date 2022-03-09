Смотрите в выпуске Вести-Владимир: - Крэкс-Фэкс-ИМПЭКС! Громкие задержания по делу компании...

Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":- Крэкс-Фэкс-ИМПЭКС!Громкие задержания по делу компании "Импэкс". Второй подозреваемый по делу обманутых дольщиков в Юрьевце.- Дом-призракХотел навести порядок на собственном участке, а получил штраф. Что делать жителю Суздаля, который случайно купил сгоревший объект культурного наследия?- Мультфильмы на стеклеИ ожившая живопись Александра Петрова, лауреата премии "Оскар" - впервые во Владимире.