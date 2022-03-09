Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир: -Своих не бросаем Владимирцы-жителям Донбасса....

Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":-Своих не бросаемВладимирцы-жителям Донбасса. Гуманитарный груз из тридцать третьего региона добрался до границы ДНР.-Холодненькая пошла!Что делать, если из крана течет только кипяток? Жители поселка Садовый уже больше недели без холодной воды.-Сгоревший дом-памятник- Не может ничего построить на своем же собственном участке. Как житель Суздаля случайно купил объект культурного наследия.