Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир:
-Своих не бросаем
Владимирцы-жителям Донбасса....
Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":
-Своих не бросаем
Владимирцы-жителям Донбасса. Гуманитарный груз из тридцать третьего региона добрался до границы ДНР.
-Холодненькая пошла!
Что делать, если из крана течет только кипяток? Жители поселка Садовый уже больше недели без холодной воды.
-Сгоревший дом-памятник
- Не может ничего построить на своем же собственном участке. Как житель Суздаля случайно купил объект культурного наследия.