Цитата: Наш боевой опыт позволяет оценить, в какой опасности оказалась Россия. Мы понимаем, какой...

Цитата: "Наш боевой опыт позволяет оценить, в какой опасности оказалась Россия. Мы понимаем, какой груз ответственности взял на себя главнокомандующий, объявив о начале миротворческой спецоперации.", говорится в обращении. Письмо к главе государства подписали представители 21 ветеранской организации региона.Решение направить Обращение к Президенту общественники Владимирской области решили в ходе встречи с главой региона Александром Авдеевым. Она состоялась в Центре культуры и искусства на Соборной. В диалоге с лидерами ветеранских организаций приняли участие врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов и глава Владимира Андрей Шохин.Вячеслав Гадалов, председатель Совета ветеранов Ленинского района г. Владимира:- Был сегодня пленум районного совета. И первый вопрос, который обсуждался- это события на Украине и наше отношение к этим событиям. Однозначно одобряем действия правительства и лично Президента. Дай Бог, чтобы Украина, как ранее была культурной, богатой и достойной страной.