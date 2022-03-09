Люди, пострадавшие от боевых действий, получат предметы первой необходимости, еду и бутилированную воду.

Гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР, который владимирцы собирали «всем миром», успешно прибыл в Белгородскую область. Об этом рассказал председатель контрольного комитета администрации Владимирской области Сергей Полузин.Формирование гуманитарного груза производилось в соответствии с решением врио Губернатора Александра Авдеева. За считанные дни представители бизнес-сообщества, трудовые коллективы предприятий, муниципальные образования и просто неравнодушные жители нашего региона собрали около 6,5 тонн продуктов и предметов первой необходимости.- Хочу поблагодарить каждого, кто внёс свою лепту в это благородное и очень нужное дело, - говорит Сергей Полузин. – Гуманитарный груз доставлен в пункт сбора на территории Белгородской области для последующей передачи в ЛНР, ДНР, Украину, а также для удовлетворения нужд беженцев, которые оказались на территории Белгородской области. Мы привезли то, что сразу было распаковано и приготовлено к распределению.Он также положительно оценил работу белгородских чиновников – в сложившейся ситуации они действуют оперативно и по-военному дисциплинированно. Работой коллег из южного региона остался доволен и заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий Рожков, который лично присутствовал при передачи гуманитарного груза.- Настрой белгородцев – очень патриотичный. Нас встречали очень тепло. Наша гуманитарная помощь там нужна и востребована. Стоит признать, что ситуация на прилегающей к Белгородской области территории - непростая. Когда ты видишь всё своими глазами, то восприятие происходящего меняется. Призываю всех, кто может продолжать оказывать помощь, не оставаться в стороне, - сказал Дмитрий Рожков.Гуманитарные поставки из Владимирского региона, скорее всего, повторятся уже в скором будущем. Не исключено, что список предметов будут менять – ситуация развивается очень стремительно.