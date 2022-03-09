В администрации Владимирской области обсудили вопросы лекарственного обеспечения жителей, цен на еду, а также стоимости стройматериалов.

В администрации Владимирской области обсудили вопросы лекарственного обеспечения жителей, цен на еду, а также стоимости стройматериалов.Первый заместитель губернатора Александр Ремига доложил, что запасов продовольствия в регионе достаточно, но искусственно создаётся ажиотаж на соль, сахар и подсолнечное масло.«Люди просто покупают в разы больше, чем обычно. Такая тенденция наблюдается в сетевых магазинах, на сегодняшнее утро – в гипермаркетах «Глобус» и «Лента». Торговые сети обещали подвезти недостающие позиции в штатном режиме», – пояснил он.Власти намерены следить за динамикой цен и реагировать на действия особо предприимчивых продавцов.«Не надо поддаваться паническим настроениям», – подчеркнул глава региона.Он также добавил, что необходимо не допустить манипуляций на рынке медицинских препаратов. Депздраву поручено проработать механизмы консультирования владимирцев о том, где и какие таблетки можно найти.Напомним также, что во Владимирской области создан штаб по обеспечению развития и стабильной работы экономики. Он нацелен на противодействие кризисным явлениям во всех отраслях.