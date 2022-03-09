Это был первый матч владимирцев.

Владимирское «Торпедо» проиграло первый матч на сборах, которые проходят в Есентуках. Автозаводцы встречались со «Знаменем Труда» из Орехово Зуево.Наши футболисты открыли счёт с пенальти. Отличился Владимир Победимов. Команда из Подмосковья быстро отыгралась, но уже в следующей атаке Дмитрий Хохлов вывел чёрно-белых вперёд. Первый тайм закончился с преимуществом торпедовцев. Однако во второй половине оппоненты трижды огорчили стража ворот «Торпедо» Артёма Смирнова. Итог - 4:2.«Будем работать, рассматривать варианты игровых схем. Ошибки видны невооружённым взглядом. Нам нужны игры с хорошими коллективами, что понимать наши проблемы и исправлять их», - отметил по итогам поединка главный тренер владимирского клуба Александр Горбачев.Добавим, что сборы на юге страны продлятся для владимирского коллектива до 20 марта.