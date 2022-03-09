Сегодня около двух часов ночи в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре....

Сегодня около двух часов ночи в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся легковой автомобиль по адресу: г. Владимир, ул. Владимирский спуск у д. 27.Оперативно прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что автомобиль весь объят огнем. Пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.