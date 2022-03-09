За последние дни в соцсетях появилось большое количество постов от недовольных горожан по поводу опустевших полок в магазинах. В большинстве торговых точек с полок пропал сахар и ряд других

За последние дни в соцсетях появилось большое количество постов от недовольных горожан по поводу опустевших полок в магазинах. В большинстве торговых точек с полок пропал сахар и ряд других базовых продуктов питания: соль, гречка, масло, макароны… В комментариях даже можно увидеть опасения о том, что вскоре цены на эти продукты будут заоблачными. Жители г.Владимира Ни