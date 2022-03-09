В Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась выставка Александра Петрова -...

В Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась выставка Александра Петрова - оскароносного художника-мультипликатора. Какие сюрпризы подготовили организаторы, расскажет Александр СыпченкоГрафика, живопись, анимация. Работы российского художника-мультипликатора Александра Петрова известны во всем мире. Новая выставка-ретроспектива открывает владимирскому зрителю окно в мир сказочных образов и книжных иллюстраций, которые и составляют большую часть экспозиции. В едином выставочном пространстве собрано более 140 уникальных работ , выполненных в различных техниках. К сожалению, сам Александр Петров на открытие приехать не смог, но мультипликатор записал видеообращение к жителям ВладимираАлександр Петров, художник-мультипликатор:- Я надеюсь, что эта комбинация из разных жанров будет достаточно интересна, достаточно информативна и позитивна.Лауреат премии "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море" в своей работе использует уникальную технику "ожившей живописи", рисуя мультфильмы своими руками на оргстекле. Каждый объект состоит из множества мельчайших мазков. Пугающая точность создает иллюзию будто перед зрителем реальная жизнь.- Ты чувствуешь какое-то тепло, какое-то творческое наполнение от его работ.- Меня поразило в нем вот, что он создал новый вид мультипликации, живописный маслеными красками.- Я думаю его можно назвать даже художником последнего кадра, потому что на стекле остается последний кадр из фильма, а все работы "ДО" они остаются на пленке.Александр Петров не раз признавался, что опирается в своем творчестве на художественные традиции русской и мировой культуры. Образы рожденные руками мастера уже более 40 лет дарят зрителю незабываемое эстетическое удовольствиеАндрей Александров, директор центра пропаганды изобразительного искусства:- Виртуозные конечно работы и я сегодня когда познакомился с выставкой уже со смонтированной меня не покидало впечатление, что я нахожусь в каком-то, знаете, какого-то Тулуз-Лотрека, можно наверное с такими художниками сравнить, то есть это художники очень высокого уровня.Шанс познакомиться с Александром Петровым лично у владимирского зрителя обязательно будет, говорят организаторы выставки. В марте художник примет участие в ежегодном фестивале анимационного кино, который пройдет в Суздале, а в областном центре состоится творческая встреча с мультипликатором.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"