Во Владимирском госуниверситете, в корпусе на проспекте Строителей появилась именная аудитория Дмитрия Макеева – известного учёного, доктора исторических наук. В августе 22 года ему

Во Владимирском госуниверситете, в корпусе на проспекте Строителей появилась именная аудитория Дмитрия Макеева – известного учёного, доктора исторических наук. В августе 22 года ему исполнилось бы 85 лет. Почти 20 лет с 1988 по 2007-й Макеев был ректором сначала Владимирского пединститута, а позднее – университета. Дочь Дмитрия Макеева Ирина вспоминает: когда отец работал – был