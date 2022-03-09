Он сражался на Центральном, Сталинградском и 1-м Белорусском фронтах.

Во Владимире своё 100-летие 7 марта отметил ветеран Великой Отечественной войны Константин Евсеев. Фронтовика поздравили глава администрации Фрунзенского района, общественники из «Боевого братства» и представители Владимирского централа, где юбиляр работал после войны.«Константину Дмитриевич вручили поздравительную телеграмму от Президента РФ и памятные подарки от мэрии», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Он - уроженец села Хотенское Суздальского района. В 1941 году призван в ряды Красной Армии в авиационный полк. Воевал на Центральном, Сталинградском и 1-м Белорусском фронтах.Награждён Орденами Отечественной войны 2-ой степени, Трудового Красного Знамени, Славы трёх степеней, медалью «За Победу над Германией», юбилейными наградами.У участника ВОв трое детей, которые подарили ему четырех внуков и двух правнуков.