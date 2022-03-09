С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 141 224 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 марта выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 171 человека. Ещё 62 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 51 - в Ковровском, 31 - в Петушинском, 8 - в Кольчугинском, 35 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 1 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 21 - в Гороховецком, 3 - в Меленковском, 25 - в Вязниковском, 25 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 8 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 141 224 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 448 заболевших во Владимире, 16717 - в Ковровском районе и 15345 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.