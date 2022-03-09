На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтверждено 512 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтверждено 512 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
171 - во Владимире
62 - в Муромском районе
51 - в Ковровском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
35 - в Александровском районе
31 — в Петушинском районе
25 — в Суздальском районе
25 — в Вязниковском районе
21 — в Гороховецком районе
11 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Камешковском районе
9 — в Собинском районе
8 — в Радужном
8 - в Кольчугинском районе
3 — в Судогодском районе
3 — в Меленковском районе
2 — в Селивановском районе
1 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 141 224 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).