На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтверждено 512 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтверждено 512 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.171 - во Владимире62 - в Муромском районе51 - в Ковровском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе35 - в Александровском районе31 — в Петушинском районе25 — в Суздальском районе25 — в Вязниковском районе21 — в Гороховецком районе11 - в Юрьев-Польском районе9 - в Камешковском районе9 — в Собинском районе8 — в Радужном8 - в Кольчугинском районе3 — в Судогодском районе3 — в Меленковском районе2 — в Селивановском районе1 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 141 224 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).