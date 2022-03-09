Единый расчётно-информационный центр принимает заявки на догазификацию в двух клиентских офисах -...

Единый расчётно-информационный центр принимает заявки на догазификацию в двух клиентских офисах - во Владимире и Муроме.Но уже начиная с пятнадцатого марта заявку можно будет подать в любое территориальное отделение ЕРИЦ. Напоминаем, программа догазификации действует в населённых пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети.По всем вопросам можно звонить на телефон "горячей линии": 8-800-250-22-94 - звонок бесплатный."Вести-Владимир"