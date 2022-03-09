Во Владимирской области продолжают компенсировать расходы семьям с детьми-инвалидами на оплату...

Во Владимирской области продолжают компенсировать расходы семьям с детьми-инвалидами на оплату жилья и коммунальных услуг.За январь − февраль эту меру поддержки в регионе получили свыше 3,8 тыс. семей на сумму 13 млн рублей.Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что семьям с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:− платы за наем и за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;− платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;− платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определённого по показаниям приборов учёта, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;− оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива − при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;− на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Сумма компенсации определяется с учётом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (для одиноко проживающего гражданина – 38 м², для семьи из 2-х человек – 22 м² на каждого, для семьи из 3-х и более человек – 18 м² на каждого) и минимального размера взноса на капитальный ремонт (7,50 руб. за 1 м²).Размер компенсации по оплате коммунальных услуг не является фиксированной величиной. Первые 2 месяца компенсация рассчитывается по нормативам потребления услуг, а далее ежемесячно корректируется на основании сведений о фактически начисленных платежах, полученных от организаций, производящих начисление платы за коммунальные услуги, в месяце, следующем за месяцем получения указанных сведений. То есть, в феврале компенсируются расходы, произведённые на оплату коммунальных услуг за декабрь, в марте – за январь и т.д. При этом затраты на услуги, потреблённые сверх установленных нормативов, компенсации не подлежат.Компенсация назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения, на основании заявления и документов, подтверждающих личность гражданина, проживание на территории региона, наличии льготной категории, справки из соответствующей организации о характеристике жилья.Заявление может быть подано лично в отдел социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), сообщает пресс-служба обладминистрации.