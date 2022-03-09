Напомним, что выбор несанкционированных мест для пикников грозит административным наказанием.

Туристам определили места для привалов в заказниках Владимирской области. Их выбрали члены комиссии по оценке состояния, развития и функционирования ООПТ регионального значения.Как сообщает департамент природопользования, в указанных местах люди смогут разводить костры, разбивать палаточные городки, организовывать туристские стоянки. Речь идёт о четырех владимирских заказниках. В «Дюкинском» и «Ильинском луге» выделили по одному месту, в «Патакинской роще» и «Меленковском заказнике» - по два.Напомним, что выбор несанкционированных мест для пикников грозит административным наказанием.