Вечером 8 марта в Петушинском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. В результате...

Вечером 8 марта в Петушинском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, авария случилась около 19 часов на автодороге «Аннино-Костино».По предварительной информации, водитель автомобиля «Сузуки» — мужчина 1983 года рождения — не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением водителя 1977 г. р.На момент ДТП в салоне автобуса находились 5 человек.В результате аварии водителю и пассажиру автобуса оказана медицинская помощь амбулаторно, ещё один пассажир автобуса доставлен в больницу. Водитель и 49-летний пассажир автомобиля «Сузуки» скончались на месте происшествия.Сотрудники полиции проводят проверку.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области