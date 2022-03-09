Специальной комиссией по охраняемым природным территориям регионального значения был рассмотрен...

Специальной комиссией по охраняемым природным территориям регионального значения был рассмотрен вопрос об установлении специально выделенных мест для разведения костров, разбивки бивуаков, привалов, палаточных городков, организации туристских стоянок. По одному официально разрешенному месту было выделено в границах четырех охраняемых территорий Владимирской области:- государственного комплексного заказника "Дюкинский";- государственного комплексного заказника "Патакинская роща";- государственного комплексного заказника "Меленковский";- государственного комплексного заказника "Ильинский луг".В соответствии с режимами охраны заказников несанкционированные места отдыха за пределами установленных специально выделенных мест являются административным правонарушением, сообщает департамент природопользования Владимирской области. Метки на карте можно посмотреть на сайте ведомства.