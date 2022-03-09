За последние сутки во Владимирской области выявлено 512 случаев заражения коронавирусом. Это на 19 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. На 1 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 512 случаев заражения коронавирусом. Это на 19 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. На 1 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 141 224. В лидерах по приросту Владимир – 171 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 62. На третьем –