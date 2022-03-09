Владимирское отделение Банка России объяснило порядок валютных операций с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте

Владимирское отделение Банка России объяснило порядок валютных операций с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях порыночному курсу на день выдачи. В российских банках