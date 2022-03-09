За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 39 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 403 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 104 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, в Камешковском районе 7 марта в 10:00 на 18 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Рено–Логан», 1955 года рождения, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП 61-летний пассажир автомобиля «Рено» направлен на амбулаторное лечение.8 марта во Владимире в 7:40 на ул. Муромская, у д.34, водитель автомобиля «Шевроле-Спарк», 1970 года рождения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Тойота-Ленд Крузер» под управлением 46-летнего водителя. От удара автомобиль «Шевроле» совершил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении автобусом «Мерседес-Бенц». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирована, ее 35-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области