На фоне спецоперации на Украине страны Запада стали друг за другом вводить в отношении России санкции.

На фоне спецоперации на Украине страны Запада стали друг за другом вводить в отношении России санкции.Ограничения, несомненно, коснулись не только бизнеса, но и обычных жителей страны. Чтобы поддержать россиян, Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах.Теперь правительство наделяется полномочиями индексировать пенсию на протяжении всего 2022 года. К слову, выплаты, как правило, повышаются с января, а индексация составляет сумму, равную размеру прошлогодней инфляции. Теперь из-за пандемии и санкций велика вероятность, что цены будут расти быстрее обычного. Таким образом, власти смогут "подтянуть" выплаты к реальной инфляции.В России будет действовать ограничение на вывоз лекарств иностранного производства, доставленных в страну из государств, которые ввели санкции. При этом нововведение не затронет россиян, которые выезжают за рубеж, взяв с собой медикаменты для личного пользования.Российские студенты, которые лишились мест в иностранных вузах, смогут поступить в заведения на территории страны по упрощенной схеме.Индивидуальные предприниматели и малый бизнес останется без плановых проверок до конца текущего года, если их деятельность не связана с опасностью для жизни и здоровья. IT-предприятия освободили от контрольных мероприятий на три года, а также от налога на прибыль.Бизнесу и обычным жителям России дают возможность воспользоваться кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года и избежать при этом штрафов и просрочек в случае отсутствия платежа.