Прецедент в культурном и правовом поле. Суздальский дом-памятник лудильщика Фирсова на улице...
Прецедент в культурном и правовом поле. Суздальский дом-памятник лудильщика Фирсова на улице Пушкарской сгорел, однако, по-прежнему числится в реестре объектов культурного наследия. Как быть владельцу земли, где находится "дом-призрак"? Выясняла Вера Куликова.
То,что он владелец не просто земельного участка с пепелищем на месте сгоревшего дома, а объекта культурного наследия Игорь Никифоров узнал случайно. Рассказывает, что уже начал расчищать территорию - и вдруг приходит штраф.
Игорь Никифоров, житель г. Суздаля:
- Была просто развалина сгоревшего дома, стал наводить порядок тут же дело уголовное завели сразу же. По требованию Инспекции по охране культурного наследия.
Участок житель Суздаля купил в 2021 году. Предыдущий собственник заверил, что сгоревший еще в 2007 году Дом лудильщика Фирсова 19 века снят с государственной охраны.
Но оказалось, что это не так. Хотя в 2015 году было составлено заключение государственной историко-культурной экспертизы об утрате здания. В Министерство направили необходимые документы. Но осенью прошлого года федеральные чиновники потребовали предоставить дополнительную документацию. При этом ни заявителю- областному Заксобранию, ни предыдущему владельцу здания об этом не сообщили. В повторном обращении Министерство культуры новому собственнику отказало. Ссылаясь на то, что истек трехлетний срок оформления акта госэспертизы. Тогда Игорь Никифоров подал иск в отношении Минкульта и просит суд признать бездействие сотрудников незаконным. Дело рассматривает Суздальский районный суд.
Игорь Никифоров, житель г. Суздаля, владелец участка:
- Не могу воспользоваться своим участком, правом собственности. Нельзя даже порядок навести на участке. Потому что является памятником, не выведен из реестра.
Как быть собственнику "дома-призрака"? Ответ на этот вопрос дала Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.
Мария Волозина, и.о начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:
- У собственника два варианта действия. Первый вариант - это восстанавливать по методике реставрации данный объект согласно тем данным, которые сохранились об этом объекте и второе это ставить вопрос об исключении этого объекта. Исключение объектов из реестров возможно только по Постановлению Правительства РФ.
В планах Игоря Никифорова построить на купленном участке новый туристический объект. Но пока предприниматель вынужден обивать пороги судов.
Вера Куликова, Семен Карпов,
Александр Чунаев. "Вести-Владимир"