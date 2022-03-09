Прецедент в культурном и правовом поле. Суздальский дом-памятник лудильщика Фирсова на улице...

Прецедент в культурном и правовом поле. Суздальский дом-памятник лудильщика Фирсова на улице Пушкарской сгорел, однако, по-прежнему числится в реестре объектов культурного наследия. Как быть владельцу земли, где находится "дом-призрак"? Выясняла Вера Куликова.То,что он владелец не просто земельного участка с пепелищем на месте сгоревшего дома, а объекта культурного наследия Игорь Никифоров узнал случайно. Рассказывает, что уже начал расчищать территорию - и вдруг приходит штраф.Игорь Никифоров, житель г. Суздаля:- Была просто развалина сгоревшего дома, стал наводить порядок тут же дело уголовное завели сразу же. По требованию Инспекции по охране культурного наследия.Участок житель Суздаля купил в 2021 году. Предыдущий собственник заверил, что сгоревший еще в 2007 году Дом лудильщика Фирсова 19 века снят с государственной охраны.Но оказалось, что это не так. Хотя в 2015 году было составлено заключение государственной историко-культурной экспертизы об утрате здания. В Министерство направили необходимые документы. Но осенью прошлого года федеральные чиновники потребовали предоставить дополнительную документацию. При этом ни заявителю- областному Заксобранию, ни предыдущему владельцу здания об этом не сообщили. В повторном обращении Министерство культуры новому собственнику отказало. Ссылаясь на то, что истек трехлетний срок оформления акта госэспертизы. Тогда Игорь Никифоров подал иск в отношении Минкульта и просит суд признать бездействие сотрудников незаконным. Дело рассматривает Суздальский районный суд.Игорь Никифоров, житель г. Суздаля, владелец участка:- Не могу воспользоваться своим участком, правом собственности. Нельзя даже порядок навести на участке. Потому что является памятником, не выведен из реестра.Как быть собственнику "дома-призрака"? Ответ на этот вопрос дала Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Мария Волозина, и.о начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- У собственника два варианта действия. Первый вариант - это восстанавливать по методике реставрации данный объект согласно тем данным, которые сохранились об этом объекте и второе это ставить вопрос об исключении этого объекта. Исключение объектов из реестров возможно только по Постановлению Правительства РФ.В планах Игоря Никифорова построить на купленном участке новый туристический объект. Но пока предприниматель вынужден обивать пороги судов.Вера Куликова, Семен Карпов,Александр Чунаев. "Вести-Владимир"