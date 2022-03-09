Муромский городской суд рассматривает гражданское дело по иску о взыскании компенсации морального...

Муромский городской суд рассматривает гражданское дело по иску о взыскании компенсации морального вреда с Выксунской районной больницы Нижегородской области.Требования истца мотивированы тем, что в июне 2021 года его сын, являясь пассажиром автомобиля, получил повреждения в результате ДТП и был доставлен в реанимационное отделение Выксунской ЦРБ. На следующий день его перевели в травматологическое отделение с указанием на стабильность состояния и отсутствие повреждений внутренних органов. Спустя несколько часов состояние пациента резко ухудшилось и он умер.Истец считает, что у врачей имелась возможность избежать смертельного исхода, однако они этого не сделали, в связи с чем просит взыскать с больницы компенсацию морального вреда в сумме 2 миллиона рублей.По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 14 марта 2022 г., сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.