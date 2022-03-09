В Гороховце завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. Завершено...

В Гороховце завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.Завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Обвинение предъявлено 31-летнему жителю Гороховца.В декабре прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий дома у фигуранта, а также в хозяйственных постройках на приусадебном участке полицейские обнаружили и изъяли ёмкости с высушенным веществом растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что в емкостях находилось более двух килограммов марихуаны и частей растений конопли.Установлено, что наркосодержащие растения подозреваемый вырастил на заброшенном участке неподалеку от своего дома и в дальнейшем высушил для личного потребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com