Zaщитникам Отечества. Это название новой акции, которая стартовала по инициативе партии Единая...

"Zaщитникам Отечества". Это название новой акции, которая стартовала по инициативе партии "Единая Россия". "Зет"- значит "Za наших".Жители Владимирской области могут написать письма нашим военным, задействованным в спецоперации на Украине. Партия берёт на себя задачу обеспечить доставку этих сообщений нашим солдатам и офицерам. Приём писем и рисунков будет проходить в региональном исполнительном комитете, общественных приёмных, местных отделениях "Единой России", штабах "Молодой гвардии". Послания можно отправить и на электронную почту. Адрес- на ваших экранах.