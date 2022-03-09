Добиться госпитализации удалось лишь после вмешательства прокуратуры.

В Коврове больного туберкулёзом отправили на принудительное лечение. Об этом рассказали в Ковровской городской прокуратуре.В ходе проверки ведомство выяснило, что с октября 2021 года ковровчанин состоит на учёте в противотуберкулезном диспансере. Однако мужчина не был настроен лечиться и без предупреждения покидал медучреждение, а также злоупотреблял спиртным.Из-за того, что заболевание является опасным для здоровья окружающих, медики оформили отказ от терапии и пожаловались в прокуратуру.Надзорный орган подал иск в суд, который удовлетворил требования прокурора.Исполнение решения находится на контроле ведомства.