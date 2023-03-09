8 марта во Владимире при пожаре в квартире пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по...

8 марта во Владимире при пожаре в квартире пострадал мужчина.Об этом сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Вчера вечером (в 22:17) тревожный звонок поступил по телефону службы спасения. Оказалось, что загорелась квартира на проспекте строителей (дом 18 «А»).Подразделения незамедлительно выехали на вызов. Сообщается, что на момент прибытия наблюдалось задымление в одной из квартир дома.Пожарным удалось оперативно ликвидировать горение на площади — 8 кв. метров.К сожалению, пострадал мужчина 1969 года рождения. Спасен 1 человек.Были эвакуированы 12 человек, из них 2 ребенка.На пожар привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области