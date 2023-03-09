Ленинский районный суд города Владимира признал экс-председателя регионального комитета по молодежной политике Алису Абрамову и экс-председателя «Владимирское региональное отделение

Ленинский районный суд города Владимира признал экс-председателя регионального комитета по молодежной политике Алису Абрамову и экс-председателя «Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ» Елизавету Кустову виновными в мошенничестве на 2 млн рублей, что считается особо крупным размером. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области. Силовики установили, что с августа по ноябрь