Фигурист сделал заявление.

Фигурист сделал заявление.Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров уже два месяца находится под пристальным наблюдением врачей. Гарантировать, что олимпийский чемпион по фигурному катанию сможет пойти на поправку, не может никто. Напротив, некоторые специалисты уверены, что звезде ледовых шоу сильно повезет, если он вообще выживет.А ведь все началось с бального подозрения на простуду. На новогодних каникулах фигурист провел несколько выступлений на открытых аренах, однако не позаботился о теплой одежде. В итоге спортсмена пришлось экстренно госпитализировать в больницу.Врачи клиники в Коммунарке исключили коронавирус, однако Романа Костомарова пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО. Впрочем, его здоровье лишь усилилось: возник сепсис.Перенасыщение организма пузырьками кислорода привело к развитию гангрены. Чтобы справиться с некрозом тканей, медики приняли решение ампутировать обе стопы фигуриста. Позже также появилась информация, что Роман Костомаров потерял кисти рук.Что известно точно, медики погрузили спортсмена в медикаментозную кому, чтобы снизить рефлексы. Все это время рядом со звездой находилась его семья. В минувшую среду, 8 марта, продюсер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух поздравил супругу и мать своего коллеги и призвал раздавленную трагедией семью.Об этом сообщает . "Это поможет Роме [Костомарову] пройти страшное испытание" – подчеркнул Илья Авербух. Он также напомнил, что в России проходит гастрольный тур в поддержку фигуриста.