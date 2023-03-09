Царствие небесное!

Царствие небесное!Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но 9 марта исполнилось четыре года с тех пор, как Елена Евгеньевна – вдова...Напомним, 95-летний Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в больнице, куда был доставлен без сознания. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Похоронили урну с прахом Героя войны, фронтовика, народного артиста СССР, полного кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней со всеми почестями под песни любимой им Мирей Матье в старой части Новодевичьего кладбища в семейном склепе рядом с мамой и бабушкой.С той страшной поры не проходит ни дня, чтобы Елена Этуш не вспоминала покойного мужа. В четвертую годовщину его смерти она поставила на стол его любую чашку, бокал и бутылку шампанского "брют", которое, судя по всему любил супруг. Возле портрета с траурной черной рамкой стоит черная роза. Это символ печали и огромной скорби. Именно с ними в душу и сердце и жила эти четыре года Елена Этуш. Душераздирающие кадры появились на странице вдовы в запрещенной в России социальной сети.Как-то она рассказала про свои эмоции, которые испытала после ухода любимого мужа: "Никогда не забуду, как впервые переступила порог нашего дома, уже зная, что ты сюда не вернешься. Я думала, что от жуткой тишины у меня лопнут барабанные перепонки. А потом, что лопнут от моего крика. Моя боль никогда меня не покинет. Но и ты не покинешь меня. Ты всегда со мной".