Артистка так не обрела счастья в личной жизни

Артистка так не обрела счастья в личной жизниВ свое время Лариса Лужина считалась одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Неудивительно, что личная жизнь актрисы была такой же насыщенной, как и ее карьера. Лариса Анатольевна часто теряла голову от любви и четыре раза выходила замуж, надеясь, что это навсегда. Однако все ее попытки обрести счастье заканчивались трагично.Первым супругом Ларисы Лужиной стал кинооператор Алексей Чардынин. Влюбленные познакомились во время учебы во ВГИКе и связали себя узами брака сразу после получения диплома. Со стороны союз казался идеальным. Однако семейное счастье продлилось всего шесть лет. Говорили, что Чардынин не вынес успеха жены и начал поглядывать налево.Вскоре после развода в жизни Ларисы Лужиной появился кинооператор Валерий Шувалов. В браке с ним звезда родила своего единственного сына Павла. Однако появление наследника не помешало артистке собственноручно разрушить семью. Спустя семь лет супружеской жизни она потеряла голову от сценариста Владимира Гусакова и предала не только мужа, но и сына.Разведясь с Шуваловым, Лужина с головой окунулась в работу и новые отношения. Вскоре актриса поняла, что ей совсем не хватает времени на ребенка. Тогда звезда решила временно сдать сына в интернат. Мальчик провел в учреждении два с половиной года. Все это время знаменитая мама забирала его домой лишь на выходные.Лариса Анатольевна до сих пор винит себя за то, как обошлась со вторым супругом и наследником. Актриса считает, что именно из-за этого поступка она так и не стала счастливой в личной жизни.Брак звезды с Владимиром Гусаковым просуществовал 10 лет. А затем муж ушел от артистки к другой женщине. Даже после третьего развода Лужина не перестала верить, что сможет обрести настоящую любовь. Ее четвертым избранником стал администратор Вячеслав Матвеев. Однако союз с ним тоже не сделал звезду счастливой. Через пять лет она разошлась с мужем и осталась одна.