В Юрьев-Польском районе на почве бытового конфликта мужчина застрелил семейную пару. После убийства он отправился на кладбище, где покончил с собой. В обстоятельствах трагедии разбираются Следком и прокуратура.

В Юрьев-Польском районе на почве бытового конфликта мужчина застрелил семейную пару. После убийства он отправился на кладбище, где покончил с собой. В обстоятельствах трагедии разбираются Следком и прокуратура.Утром 7 марта мужчина и женщина вышли из дома, сели в машину и намеревались ехать по своим делам. В этот момент к автомобилю подошёл сосед, который несколько раз выстрелил в них из ружья. От полученных ран супруги скончались на месте происшествия.Около 9 часов утра в село Федосьино прибыли полицейские и следователи, которые обнаружили на улице не только расстрелянную семью, но и покончившего с жизню мужчину. Труп последнего обнаружен на сельском кладбище.По данным редакции «33Live.Ru», погибшая женщина возглавляла сельскую школу, а её муж - бывший егерь. С соседом у них был старый спор на бытовой почве - не поделили землю.Как пояснили в пресс-службе СУ СК, из-за длительного конфликта он решил убить супружескую пару. Душегуб выстрелил в них из ружья. После совершённого преступления мужчина свёл счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Прокуратура инициировала собственную проверку. На место происшествия выезжала ио прокурора района Марина Смирнова. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины случившегося. В рамках предварительного следствия будет проверена законность владения погибшим огнестрельным оружием.