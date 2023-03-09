Разработчики представят проект до 30 июня текущего года.

Для Владимира за 1,8 млн рублей разработают . Торги выиграла компания «Мегафон».Начальная цена оказалась снижена в 17 раз. Мэрия готова была заплатить за проект 32 млн рублей, но оператор сотовой связи предложил 1,8 млн. В аукционе участвовали восемь организаций, но победил «Мегафон».Система должна сделать дороги областного центра безопаснее и оптимизировать транспортные потоки. Разработчики представят проект до 30 июня текущего года.Сколько будет стоить внедрение программы - станет известном летом, а сроки реализации идеи зависят от властей.