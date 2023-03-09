Вспышки на Солнце могут вызывать геомагнитные бури и создавать помехи в работе приборов. Об этом рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции ..

Вспышки на Солнце могут вызывать геомагнитные бури и создавать помехи в работе приборов. Об этом рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев."Солнечная вспышка — процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Солнечные вспышки часто, но не всегда сопровождаются выбросом корональной массы — вещества из звёздной короны. Вспышки на Солнце происходят постоянно и различаются по своей мощности", — цитируют специалиста . Пинаев добавил, что мощные вспышки на Солнце уже происходили и фиксировались.