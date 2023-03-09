Штурмовики ЧВК Вагнер являются наиболее подготовленными и боеспособными российскими подразделениями в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение выразил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Штурмовики ЧВК "Вагнер" являются наиболее подготовленными и боеспособными российскими подразделениями в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.Комментируя обстановку на Бахмутском направлении и решение Генштаба украинской армии продолжить оборону Бахмута, генерал заявил, что основной целью боев является формирование собственных резервов для весеннего наступления."Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды "Вагнера", — сообщил Сырский.Сейчас ВСУ направляю в Бахмут отряды плохо подготовленных мобилизованных, которые оказываются на передовой после трехдневного обучения.На это обратил внимание основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он к Владимиру Зеленскому, призвав его не отправлять в Бахмут "стариков и детей", а выставить в боях за город самые боеспособные части ВСУ.Свое видеообращение Пригожин записал, находясь в центре города у памятника танкистам, освободившим Артемовск (Бахмут) от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.